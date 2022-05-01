Глава МИД Турции: все видят, что есть силы, которые не хотели бы окончания боёв на Украине

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Все видят, что есть силы, которые не хотели бы, чтобы боевые действия на Украине заканчивались, теперь эти силы уже почти не скрывают свой умысел, рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава МИД Турции: все видят, что есть силы, которые не хотели бы окончания боёв на Украине
  • AP

«Все видят, что есть те, кто не хочет, чтобы война закончилась. Сейчас эти страны уже почти не прячутся», — цитирует министр A Haber.

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, страны Запада будто бы соревнуются в объёмах поставок вооружений на Украину.

Она подчеркнула, что западные страны делают всё для затягивания активной фазы российской спецоперации на Украине. 

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении Запада провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

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