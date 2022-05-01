Глава МИД Турции: все видят, что есть силы, которые не хотели бы окончания боёв на Украине
- AP
«Все видят, что есть те, кто не хочет, чтобы война закончилась. Сейчас эти страны уже почти не прячутся», — цитирует министр A Haber.
По словам представителя МИД России Марии Захаровой, страны Запада будто бы соревнуются в объёмах поставок вооружений на Украину.
Она подчеркнула, что западные страны делают всё для затягивания активной фазы российской спецоперации на Украине.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении Запада провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».