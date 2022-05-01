Захарова: визит актрисы Джоли во Львов призван отвлечь внимания от ситуации на «Азовстали»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала визит американской актрисы Анджелины Джоли во Львов.
Захарова: визит актрисы Джоли во Львов призван отвлечь внимания от ситуации на «Азовстали»
  • РИА Новости

«Что же делают в этих условиях гении западного пиара, чтобы не дать общественному мнению ни на секунду усомниться в мейнстриме? Звонят самому раскрученному представителю всего на свете — Анджелине Джоли. Это же так легко продать обывателю: «Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине», — написала она в Telegram

По мнению Захаровой, таким образом западные и украинские власти пытаются отвлечь внимание мировой прессы от ситуации на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.

«Такие попытки «перебить повестку» очень легко считываются, они наивны и примитивны», — заключила Захарова.

Ранее The Washington Post сообщила о прибытии во Львов актрисы Анджелины Джоли, которая также является спецпосланником Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По мнению руководителя проекта «Дети войны» Юлии Мартовалиевой, в ходе визита Джоли на Украину было инсценировано «очень много театральных моментов».

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