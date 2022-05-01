Росгвардия на юге Украины задержала 94 человек, связанных с ВСУ и националистами

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Военнослужащие Росгвардии задержали за неделю на юге Украины 94 человек, причастных к деятельности ВСУ и националистических организаций.
Росгвардия на юге Украины задержала 94 человек, связанных с ВСУ и националистами
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«За неделю в южных регионах Украины подразделениями Росгвардии задержано 94 человек в связи с причастностью к деятельности СБУ, ВСУ, националистических организаций, обнаружены 12 тайников с оружием и боеприпасами», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что всего было изъято четыре единицы военной и специальной техники, 236 единиц огнестрельного оружия, 13 гранатомётов, 92 ручные гранаты, 57 снарядов и мин, более 200 тыс. боеприпасов, три самодельных взрывных устройства, свыше 10 кг взрывчатых веществ.

Ранее росгвардейцы изъяли оружие, боеприпасы и другие запрещённые предметы в детском лагере в Херсонской области.

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