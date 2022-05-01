Росгвардия на юге Украины задержала 94 человек, связанных с ВСУ и националистами
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«За неделю в южных регионах Украины подразделениями Росгвардии задержано 94 человек в связи с причастностью к деятельности СБУ, ВСУ, националистических организаций, обнаружены 12 тайников с оружием и боеприпасами», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что всего было изъято четыре единицы военной и специальной техники, 236 единиц огнестрельного оружия, 13 гранатомётов, 92 ручные гранаты, 57 снарядов и мин, более 200 тыс. боеприпасов, три самодельных взрывных устройства, свыше 10 кг взрывчатых веществ.
Ранее росгвардейцы изъяли оружие, боеприпасы и другие запрещённые предметы в детском лагере в Херсонской области.