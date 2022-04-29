Росгвардия обнаружила спрятанное в детском лагере Херсонской области оружие

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Росгвардейцы изъяли оружие, боеприпасы и другие запрещённые предметы в детском лагере в Херсонской области.
Росгвардия обнаружила спрятанное в детском лагере Херсонской области оружие
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В одном из детских лагерей, расположенных в Херсонской области... изъяли два пистолета марки Bernardelli, один пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составную часть оружия», — отметили в Росгвардии.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов также нашли в лагере наркотические и похожие на них вещества.

Оружие и запрещённые препараты были выявлены при проверке сотрудниками Росгвардии сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних. 

По данным ведомства, оружие и вещества обнаружили в сейфе кабинета в административном здании.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обезвредили крупный склад оружия украинских националистов в Харьковской области.

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