Росгвардия обнаружила спрятанное в детском лагере Херсонской области оружие

Росгвардейцы изъяли оружие, боеприпасы и другие запрещённые предметы в детском лагере в Херсонской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В одном из детских лагерей, расположенных в Херсонской области... изъяли два пистолета марки Bernardelli, один пистолетный магазин, 292 патрона различного калибра, составную часть оружия», — отметили в Росгвардии.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов также нашли в лагере наркотические и похожие на них вещества.

Оружие и запрещённые препараты были выявлены при проверке сотрудниками Росгвардии сведений о пропаганде националистических идей среди несовершеннолетних.

По данным ведомства, оружие и вещества обнаружили в сейфе кабинета в административном здании.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обезвредили крупный склад оружия украинских националистов в Харьковской области.