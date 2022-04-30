Мизинцев: украинские военные нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожской области

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Украинские военные 29 апреля нанесли ракетный удар по жилому дому в Пологовском районе города Орехова Запорожской области, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Мизинцев: украинские военные нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожской области
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Согласно источникам объективной информации, 29 апреля 2022 года в Пологовском районе города Орехова Запорожской области проведена эвакуация мирных жителей, после чего подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному в Безымянном проезде», — заявил Мизинцев.

По его словам, киевские власти приписывают России эту провокацию и используют эту информацию для дискредитации российских вооружённых сил.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные подготовили в селе Пискуновка очередную провокацию в целях дискредитации российских военных.

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