Минобороны России: Украина подготовила провокацию в селе Пискуновка

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные подготовили в селе Пискуновка очередную провокацию в целях дискредитации российских военных.

«Вблизи водозабора хозяйственно-питьевого снабжения в населённом пункте Пискуновка Донецкой Народной Республики военнослужащими ВСУ развёрнута артиллерийская батарея (в составе трёх гаубиц Д-30), её задача — спровоцировать ответный огонь со стороны Вооружённых сил России по водозабору», — сказал он.

Отмечается, что уничтожение водозабора приведёт к тому, что без водоснабжения останется 27 населённых пунктов с общей численностью жителей более 15 тыс.

По словам Мизинцева, данную провокацию «киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы бесчинствах по отношению к мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации».

Ранее Мизинцев заявил, что украинские боевики разместили в городе Святогорске ДНР артиллерию в монастыре.