Минобороны России: Украина подготовила провокацию в селе Пискуновка

Короткая ссылка
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные подготовили в селе Пискуновка очередную провокацию в целях дискредитации российских военных.
Минобороны России: Украина подготовила провокацию в селе Пискуновка
  • РИА Новости

«Вблизи водозабора хозяйственно-питьевого снабжения в населённом пункте Пискуновка Донецкой Народной Республики военнослужащими ВСУ развёрнута артиллерийская батарея (в составе трёх гаубиц Д-30), её задача — спровоцировать ответный огонь со стороны Вооружённых сил России по водозабору», — сказал он.

Отмечается, что уничтожение водозабора приведёт к тому, что без водоснабжения останется 27 населённых пунктов с общей численностью жителей более 15 тыс.

По словам Мизинцева, данную провокацию «киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы бесчинствах по отношению к мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации».

Ранее Мизинцев заявил, что украинские боевики разместили в городе Святогорске ДНР артиллерию в монастыре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить