Минобороны России: украинские боевики разместили в Святогорске артиллерию в монастыре

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики разместили в городе Святогорске Донецкой Народной Республики артиллерию в монастыре.
Минобороны России: украинские боевики разместили в Святогорске артиллерию в монастыре
  • РИА Новости

«В Святогорске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской лавры», — заявил он.

По его словам, в обители находятся более 100 гражданских лиц, в число которых входят священнослужители, послушники, беженцы.

Мизинцев добавил, что в Краматорске в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королёва на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в квартирах.

Ранее в Минобороны России сообщили о подготовке украинскими националистами провокации в Николаеве.

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