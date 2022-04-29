Минобороны России: украинские боевики разместили в Святогорске артиллерию в монастыре

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики разместили в городе Святогорске Донецкой Народной Республики артиллерию в монастыре.

«В Святогорске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря Свято-Успенской Святогорской лавры», — заявил он.

По его словам, в обители находятся более 100 гражданских лиц, в число которых входят священнослужители, послушники, беженцы.

Мизинцев добавил, что в Краматорске в многоквартирных домах на улицах Героев Украины и Королёва на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, а жителей насильно удерживают в квартирах.

Ранее в Минобороны России сообщили о подготовке украинскими националистами провокации в Николаеве.