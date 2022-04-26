В Минобороны сообщили о подготовке украинскими националистами провокации в Николаеве

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты подготовили провокацию с множеством жертв в городе Николаеве.

«В городе Николаеве боевики территориальной обороны подготовили очередную изощрённую провокацию с многочисленными жертвами», — заявил Мизинцев.

По данным Минобороны, для этого вблизи предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» по улице неонацисты установили радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами.

Украинские националисты планируют привести в действие взрывные устройства при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих, заключил Мизинцев.

Ранее в Минобороны предупредили о риске возникновения эпидемиологической катастрофы в Николаеве.