В Минобороны предупредили о риске возникновения эпидемиологической катастрофы в Николаеве
- РИА Новости
Мизинцев сообщил, что на фоне тяжелой гуманитарной обстановки в городе прекращены социальные выплаты населению, а также отключено центральное водоснабжение и приостановлена работа коммунальных служб.
По словам Мизинцева, гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам.
«В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», — заявил Мизинцев.
Он также рассказал, что боевики проводят массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов.
Ранее стало известно, что киевские власти сорвали объявленную Россией гуманитарную операцию по эвакуации граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь».