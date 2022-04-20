В Минобороны предупредили о риске возникновения эпидемиологической катастрофы в Николаеве

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинский город Николаев может оказаться в зоне эпидемиологической катастрофы при бездействии местных властей.
В Минобороны предупредили о риске возникновения эпидемиологической катастрофы в Николаеве
  • РИА Новости

Мизинцев сообщил, что на фоне тяжелой гуманитарной обстановки в городе прекращены социальные выплаты населению, а также отключено центральное водоснабжение и приостановлена работа коммунальных служб.

По словам Мизинцева, гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией и оказывается на полках магазинов и аптек по завышенным ценам.

«В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», — заявил Мизинцев.

Он также рассказал, что боевики проводят массовую бесконтрольную раздачу местному населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов.

Ранее стало известно, что киевские власти сорвали объявленную Россией гуманитарную операцию по эвакуации граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь».

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