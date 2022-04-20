Минобороны: Киев сорвал объявленную Россией гуманитарную операцию на «Азовстали»

Киевские власти сорвали объявленную Россией гуманитарную операцию по эвакуации граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев напомнил, что российские вооружённые силы с 14:00 мск 20 апреля открыли гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, а также предложили военнослужащим ВСУ сложить оружие и добровольно сдаться в плен.

«Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался», — заявил Мизинцев.

Он заключил, что киевские власти проигнорировали российские инициативы, тем самым проявив бесчеловечное отношение к украинским военным.

Накануне Минобороны России сообщило об открытии в 14:00 мск гуманитарного коридора для выхода с «Азовстали» в Мариуполе военных и боевиков, которые добровольно сложат оружие.

В Минобороны заявили, что Вооружённые силы России предложили украинским националистам и наёмникам на «Азовстали» сложить оружие.

Позднее стало известно, что пятеро украинских военных добровольно сложили оружие и вышли с территории комбината «Азовсталь» к силам России и Донецкой Народной Республики.