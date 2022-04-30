TV2: родственники опознали погибшего на Украине датского наёмника
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«Министерство иностранных дел (Дании. — RT) вело диалог с семьёй датчанина, который, как предполагается, погиб на Украине. На основе имеющейся информации, семья подтвердила личность соответствующего лица, которого они, таким образом, рассматривают в качестве погибшего», — сообщил телеканал.
По данным TV2, датский наёмник погиб в украинском городе Николаеве.
Ранее датская газета Jyllands-Posten со ссылкой на посольство Украины в Копенгагене сообщила о гибели на Украине наёмника из Дании.