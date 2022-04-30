МИД России заявил о возмущении сносом памятника советским воинам в Латвии

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена сносом памятника советским воинам в Мадлиене Огрского края Латвии.
МИД России заявил о возмущении сносом памятника советским воинам в Латвии
  • © МИД России

«Возмущены вопиющим инцидентом со сносом памятного знака в Мадлиене Огрского края», — отметила Захарова.

Она заявила, что особую обеспокоенность вызывает то, что такие инциденты приобретают в прибалтийской республике системный характер.

Захарова добавила, что в условиях поддержки украинских неонацистов со стороны латвийских властей в Латвии всё более дерзко ведут себя последователи тех, кто во время Второй мировой войны выступал на стороне гитлеровской Германии.

Также в МИД заявили, что «эта изуверская, ничем не оправданная выходка окажет крайне негативное влияние на весь комплекс российско-латвийских отношений, включая мемориальную деятельность Латвии на территории России».

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту осквернения памятника на братском воинском захоронении в Латвии.

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