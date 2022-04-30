Пленный украинский военный призвал сослуживцев сложить оружие
Видео опубликовано Министерством обороны России.
«Остановитесь! Остановите эту проклятую войну. Не мы эту войну начали, а американцы! Кто они такие? Кто их просил сюда лезть?» — сказал он.
Военный добавил, что российские и украинский народы являются братскими.
Также он попросил передать родным, что у него всё хорошо и условия хорошие, его кормят, поят и «не обижают».
Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что более 3 тыс. пленных украинских военных находятся в ДНР.