Более 3 тысяч пленных украинских военных находятся в ДНР
- РИА Новости
Так он ответил на соответствующий вопрос.
«Называли цифру более 3 тыс., может быть, сейчас она уже и больше», — цитирует Басурина РИА Новости.
По его словам, в настоящий момент ведётся процесс идентификации пленных, чтобы разобраться, является ли кто-либо из них военным преступником.
Ранее министр юстиции ДНР Юрий Сироватко заявил, что более 100 военнопленных Украины арестованы в Донецкой Народной Республике по подозрению в совершении преступлений.