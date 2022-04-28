Более 3 тысяч пленных украинских военных находятся в ДНР

Короткая ссылка
Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что более 3 тыс. пленных украинских военных находятся в ДНР.
Более 3 тысяч пленных украинских военных находятся в ДНР
  • РИА Новости

Так он ответил на соответствующий вопрос.

«Называли цифру более 3 тыс., может быть, сейчас она уже и больше», — цитирует Басурина РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент ведётся процесс идентификации пленных, чтобы разобраться, является ли кто-либо из них военным преступником. 

Ранее министр юстиции ДНР Юрий Сироватко заявил, что более 100 военнопленных Украины арестованы в Донецкой Народной Республике по подозрению в совершении преступлений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить