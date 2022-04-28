В ДНР сообщили об аресте более 100 украинских военнопленных

Более 100 военнопленных Украины арестованы в Донецкой Народной Республике по подозрению в совершении преступлений. Об этом заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко.

«Сейчас у нас после проработки следователей всплывают факты о причастности к преступлениям, и уже есть больше 100 человек, которые следствием арестованы, они уже доставлены в СИЗО. Они будут ждать своей участи и решения суда», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Сироватко добавил, что специалисты профильных ведомств проводят работы с пленными на предмет причастности к совершению преступлений в отношении жителей ДНР.

Ранее спецназовцы управления Росгвардии по Чеченской Республике взяли в плен восемь украинских пограничников. Один из них рассказал, что тем украинским военнослужащим, кто хочет отойти назад, не дают этого сделать и угрожают расправой.