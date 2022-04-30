Посольство России призвало США отказаться от провокаций на Украине

Посольство России в США на фоне заявлений замгоссекретаря Бонни Дженкинс о якобы наличии у России незадекларированного химического оружия и возможности его применения на Украине призвало Вашингтон отказаться от провокаций.

«Обратили внимание на очередные огульные обвинения в наш адрес, озвученные ст. зам. госсекретаря Б. Дженкинс. Нам в очередной раз безосновательно приписывают наличие незадекларированного ХО и его применение», — говорится в сообщении.

В посольстве призвали Вашингтон «одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страны НАТО делают всё, чтобы помешать завершению российской спецоперации на Украине путём достижения политических договорённостей между Москвой и Киевом.