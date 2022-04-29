Лавров: спецоперация на Украине будет завершена при достижении заданных целей

Российская военная спецоперация на Украине будет завершена, как только будут достигнуты все заданные цели, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, возможно ли её завершение к 9 мая.

«Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», — сказал Лавров.

Глава российской дипломатии напомнил, что главная цель заключается в защите Луганской и Донецкой народных республик, которые находились под ударами киевского режима на протяжении восьми лет.

«Когда в 2014 году произошёл переворот, они сказали, что они не хотят иметь ничего общего с людьми, которые пришли к власти незаконным путём, и попросили оставить их в покое... Они были объявлены террористами, и была начата террористическая операция лидерами путча, которые захватили власть силовыми, незаконными методами», — пояснил министр.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ранее проинформировало о ранении 19 мирных жителей, в том числе четверых детей, в результате обстрела Макеевки украинскими военными.

Впоследствии один ребёнок 2010 года рождения скончался от полученных травм.