В ДНР подали напряжение на обесточенные ранее из-за обстрелов ВСУ шахты

На обесточенные ранее из-за обстрелов украинской армии шахты в Донецкой Народной Республике вновь подали напряжение, сообщили в Минугля ДНР.

«Благодаря оперативной работе сотрудников Кировских электрических сетей уже в 20:15 было подано напряжение на шахту имени Скочинского, а также включён вентилятор главного проветривания на шахте имени Челюскинцев», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских войск в ДНР осталась обесточенной шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более 70 горняков находятся под землей.

На данный момент предприятия функционируют в обычном режиме, пострадавших нет.