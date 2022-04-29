В ДНР подали напряжение на обесточенные ранее из-за обстрелов ВСУ шахты

Короткая ссылка
На обесточенные ранее из-за обстрелов украинской армии шахты в Донецкой Народной Республике вновь подали напряжение, сообщили в Минугля ДНР.
В ДНР подали напряжение на обесточенные ранее из-за обстрелов ВСУ шахты
  • РИА Новости

«Благодаря оперативной работе сотрудников Кировских электрических сетей уже в 20:15 было подано напряжение на шахту имени Скочинского, а также включён вентилятор главного проветривания на шахте имени Челюскинцев», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских войск в ДНР осталась обесточенной шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более 70 горняков находятся под землей.

На данный момент предприятия функционируют в обычном режиме, пострадавших нет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить