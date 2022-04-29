В ДНР подали напряжение на обесточенные ранее из-за обстрелов ВСУ шахты
- РИА Новости
«Благодаря оперативной работе сотрудников Кировских электрических сетей уже в 20:15 было подано напряжение на шахту имени Скочинского, а также включён вентилятор главного проветривания на шахте имени Челюскинцев», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских войск в ДНР осталась обесточенной шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более 70 горняков находятся под землей.
На данный момент предприятия функционируют в обычном режиме, пострадавших нет.