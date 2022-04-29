Более 70 горняков находятся под землёй в двух шахтах ДНР из-за обстрелов ВСУ

Министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецкой Народной Республике обесточена шахта имени Челюскинцев и вентствол шахты имени Скочинского, более 70 горняков находятся под землей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«В 19:15 в результате очередного обстрела ВФУ обесточена шахта имени Челюскинцев и второй западный вентствол шахты имени Скочинского», — говорится в сообщении.

Уточняется, что,по предварительной информации, в шахте имени Челюскинцев под землёй находятся 30 человек, в тоже время в шахте имени Скочинского во время отключения электричества работали 42 горняка.

Отмечается, что пострадавших нет, шахтёров будут выводить на поверхность.

Ранее в ДНР заявили об обстреле Донецка украинскими войсками.