Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников и три ракеты «Точка-У» в течение дня.

«В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населённого пункта Топольское», — сказал Конашенков.

Также он заявил об уничтожении шести украинских беспилотников над населёнными пунктами Заводы, Семёновка, Рубежное, Червоный Оскол, Сухая Каменка и Любимовка.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили в Николаевской области украинский ракетный комплекс «Точка-У», который нанёс удар по Херсону.