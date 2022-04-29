Пленный британский наёмник посоветовал англичанам не участвовать в боях на Украине

Пленный британский наёмник Эндрю Хилл, который прибыл на Украину через Польшу, посоветовал англичанам не участвовать в боях.

Наёмник, получивший ранение руки, рассказал, что российские военные оказали ему помощь. Также он ответил на вопрос, что хотел бы передать другим англичанам, которые хотят поехать на Украину.

«Им стоит сильно подумать, нас это не касается», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео допроса британского наёмника Эндрю Хилла.

Хилл также заявил, что ему обещали платить за участие в боях, но «никто денег не получил».