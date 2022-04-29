МО: российские средства ПВО сбили украинский беспилотник Bayraktar на границе с Россией

Короткая ссылка
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник Bayraktar TB2 на российско-украинской границе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
МО: российские средства ПВО сбили украинский беспилотник Bayraktar на границе с Россией
  • РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населёнными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зелёное Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе Bayraktar TB2 на российско-украинской границе в районе Нововодяного», — заявил Конашенков.

Также в районе населённого пункта Каменка был сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч».

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили в Николаевской области украинский ракетный комплекс «Точка-У», который нанёс удар по Херсону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить