МО: российские средства ПВО сбили украинский беспилотник Bayraktar на границе с Россией

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник Bayraktar TB2 на российско-украинской границе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населёнными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зелёное Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе Bayraktar TB2 на российско-украинской границе в районе Нововодяного», — заявил Конашенков.

Также в районе населённого пункта Каменка был сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч».

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили в Николаевской области украинский ракетный комплекс «Точка-У», который нанёс удар по Херсону.