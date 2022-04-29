Благодатный огонь впервые привезли в Каховку в Херсонской области
- РИА Новости
Отмечается, что это стало большим событием для каждого верующего в регионе.
Православные христиане Каховки много лет надеялись, что Благодатный огонь привезут в их церкви, чтобы прочесть рядом с ним молитву, обратиться к Богу или даже просто собственными глазами увидеть этот святой свет.
23 апреля российская делегация от Фонда Андрея Первозванного получила в Иерусалиме Благодатный огонь у храма Гроба Господня.
Позднее частицу сошедшего в Иерусалиме Благодатного огня доставили в храм Христа Спасителя.