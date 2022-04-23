Российская делегация получила Благодатный огонь в Иерусалиме

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Российская делегация от Фонда Андрея Первозванного получила в Иерусалиме Благодатный огонь у храма Гроба Господня.
Российская делегация получила Благодатный огонь в Иерусалиме
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на фонд, делегация выдвинулась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда доставить огонь в Россию.

Ранее стало известно, что делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в Иерусалим к храму Гроба Господня в ожидании сошествия Благодатного огня.

Его доставят в храмы Коломны, Мытищ, Подольска, Одинцова и Балашихи.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи.

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