Зеленский: Киев не будет признавать референдумы на украинских территориях

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Киевские власти не будут признавать возможные референдумы на территориях страны, которые не контролируются Киевом, хотя их «может быть очень много», заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Зеленский: Киев не будет признавать референдумы на украинских территориях
  • AP

«Украина всё равно не будет это признавать», — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.

Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не слышал о якобы подготовке референдума в Херсоне.

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