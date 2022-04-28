Зеленский: Киев не будет признавать референдумы на украинских территориях
Киевские власти не будут признавать возможные референдумы на территориях страны, которые не контролируются Киевом, хотя их «может быть очень много», заявил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
- AP
«Украина всё равно не будет это признавать», — сказал Зеленский, слова которого приводит ТАСС.
Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не слышал о якобы подготовке референдума в Херсоне.
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