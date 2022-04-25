Замглавы МИД России Руденко заявил, что не слышал о подготовке референдума в Херсоне

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Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что не слышал о якобы подготовке референдума в Херсоне. Об этом сообщает РИА Новости.
Замглавы МИД России Руденко заявил, что не слышал о подготовке референдума в Херсоне
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о якобы подготовке референдума в Херсоне.

«Не слышал об этом», — сказал Руденко.

Ранее военнослужащие ВС России обеспечили безопасность пасхальных празднований в Херсоне.

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