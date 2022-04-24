Военнослужащие ВС России обеспечили безопасность пасхальных празднований в Херсоне

Российские военные обеспечили безопасность во время пасхальных празднований в Херсоне, сообщили в Минобороны России.

«Православные верующие жители города Херсона отметили праздник Пасхи. Безопасность в ходе проведения пасхальных празднований обеспечивали российские военнослужащие», — приводит заявление РИА Новости. В ведомстве отметили, что на время пасхальной ночи временная военно-гражданская администрация отменила комендантский час. Ранее на территории авиабазы Хмеймим в Сирии прошла праздничная пасхальная церковная служба для российских военных.