МО: западные журналисты готовят фейковые репортажи из Лимана для обвинения России

Украинские и западные журналисты ведут в городе Лиман видеосъёмку обстрелов жилых кварталов со стороны ВСУ для последующего обвинения российских военных. Об этом рассказал начальник национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В городе Лимане Донецкой Народной Республики подразделения Вооружённых сил Украины с окраин населённого пункта обстреливают жилые кварталы из артиллерийских орудий. При этом журналисты украинских и западных информационных агентств с безопасных мест осуществляют видеосъёмку (в том числе с использованием квадрокоптеров) разрушенных объектов гражданской инфраструктуры. Отснятый материал предназначен для подготовки репортажей с фейковыми новостями о якобы злодеяниях российских военных, которые в ближайшее время планируется широко распространить в западных СМИ и на интернет-ресурсах», — заявил Мизинцев.

По его словам, подобные действия и провокации доказывают, что украинским властям чужды все нормы морали и принципы международного гуманитарного права.

Ранее сообщалось, что СБУ начала подготовку очередной провокации с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области, чтобы в дальнейшем обвинить в военных преступлениях российских солдат.