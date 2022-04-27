МО России: ВСУ свозят тела переодетых в гражданскую одежду военных к рынку в Лисичанске
- РИА Новости
По его словам, к месту инцидента планируется пригласить украинскую и западную прессу.
«В городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57-й мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника, автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду», — сказал Мизинцев.
Ранее сообщалось, что СБУ начала подготовку очередной провокации с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области, чтобы в дальнейшем обвинить в военных преступлениях российских солдат.