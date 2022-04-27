МО России: ВСУ свозят тела переодетых в гражданскую одежду военных к рынку в Лисичанске

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ВСУ по ошибке открыли огонь по центральному рынку в Лисичанске и теперь готовят провокацию для обвинения России в военных преступлениях, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО России: ВСУ свозят тела переодетых в гражданскую одежду военных к рынку в Лисичанске
  • РИА Новости

По его словам, к месту инцидента планируется пригласить украинскую и западную прессу.

«В городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57-й мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника, автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду», — сказал Мизинцев.

Ранее сообщалось, что СБУ начала подготовку очередной провокации с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области, чтобы в дальнейшем обвинить в военных преступлениях российских солдат.

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