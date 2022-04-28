Президент Молдавии Санду исключила предоставление военной помощи Украине

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Президент Молдавии Майя Санду исключила предоставление военной помощи Украине: этого не позволяет основной закон республики. Об этом она сообщила в эфире Rlive.
Президент Молдавии Санду исключила предоставление военной помощи Украине
  • AP

Как пишет ТАСС, так Санду прокомментировала сообщения о запросе со стороны Киева продать имеющиеся у республики истребители МиГ-29.

«Украина просит военную помощь у всех стран... Но у нашей страны нет современного военного оборудования, а во-вторых, есть Конституция, которая говорит, что мы не можем этого делать», — сказала Санду.

Вместе с тем она предложила направить сапёров на помощь Украине.

В МИД Молдавии также сообщали, что республика не станет присоединяться к рестрикциям Евросоюза и США в отношении России, так как экономика страны слишком зависима от сотрудничества с Россией, особенно в области энергетики.

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