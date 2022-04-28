Президент Молдавии Санду исключила предоставление военной помощи Украине
- AP
Как пишет ТАСС, так Санду прокомментировала сообщения о запросе со стороны Киева продать имеющиеся у республики истребители МиГ-29.
«Украина просит военную помощь у всех стран... Но у нашей страны нет современного военного оборудования, а во-вторых, есть Конституция, которая говорит, что мы не можем этого делать», — сказала Санду.
Вместе с тем она предложила направить сапёров на помощь Украине.
В МИД Молдавии также сообщали, что республика не станет присоединяться к рестрикциям Евросоюза и США в отношении России, так как экономика страны слишком зависима от сотрудничества с Россией, особенно в области энергетики.