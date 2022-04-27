Санду предложила отправить сапёров для помощи Украине
«Мы пытаемся оказывать помощь Украине, предоставили ей транспортные коридоры, предложили помощь в виде сапёров, предложили доставить гуманитарную помощь. Мы делаем то, что можем», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Европейский союз направил €50 млн в качестве гуманитарной поддержки Украине.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат.