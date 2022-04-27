Санду предложила отправить сапёров для помощи Украине

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Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV предложила направить сапёров на помощь Украине.

«Мы пытаемся оказывать помощь Украине, предоставили ей транспортные коридоры, предложили помощь в виде сапёров, предложили доставить гуманитарную помощь. Мы делаем то, что можем», — цитирует её РИА Новости.

Ранее Европейский союз направил €50 млн в качестве гуманитарной поддержки Украине.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киеву требуется $7 млрд в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и зарплат.

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