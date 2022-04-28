Политолог Баширов прокомментировал позицию украинских националистов на «Азовстали»

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Политолог Марат Баширов в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал положение дел украинских националистов на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе.
Политолог Баширов прокомментировал позицию украинских националистов на «Азовстали»
  • AP

«Нацбаты понимают, что каждый день, который они находятся в этом бомбоубежище, — это ещё один день жизни, что наверху их никто не ждёт с распростёртыми объятиями. Как минимум будет суд, как минимум будет наказание уголовное, притом что в двух признанных республиках, в отличие от России, смертная казнь есть. И всё больше и больше данных о том, что чуть ли не 200 или 300 иностранных сотрудников (находятся в подвалах «Азовстали». — RT), и не только ЧВК, но и кадровые офицеры НАТО, штабные офицеры, которые помогали планировать атаки на Донецкую и Луганскую народные республики», — заявил он.

По мнению Баширова, заблокированные на «Азовстали» украинские военные пребывают в иллюзии, что им помогут оттуда выйти безнаказанными.

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что украинские националисты на «Азовстали» прощупывают обстановку и продолжают вести огонь, чтобы в итоге попытаться прорваться с завода.

Как сообщили в Минобороны России, все остатки украинских боевиков «Азова» вместе с иностранными наёмниками из США и Европы на территории «Азовстали» надёжно заблокированы.

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