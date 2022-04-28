ВКС России поразили 76 военных объектов и уничтожили более 320 человек личного состава ВСУ
- РИА Новости
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 76 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населённых пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В результате ударов «уничтожены свыше 320 человек личного состава» и 35 единиц бронетехники и автомобилей.
Также Конашенков сообщил, что за сутки российские военные сбили три украинские баллистические ракеты «Точка-У».