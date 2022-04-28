ВКС России поразили 76 военных объектов и уничтожили более 320 человек личного состава ВСУ

Короткая ссылка
Силы ВКС России поразили новые 76 военных объектов Украины, среди которых склады вооружений и районы сосредоточения живой силы: уничтожены более 320 человек личного состава.
ВКС России поразили 76 военных объектов и уничтожили более 320 человек личного состава ВСУ
  • РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 76 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения в населённых пунктах Покровское и Гороховское, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате ударов «уничтожены свыше 320 человек личного состава» и 35 единиц бронетехники и автомобилей.

Также Конашенков сообщил, что за сутки российские военные сбили три украинские баллистические ракеты «Точка-У».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить