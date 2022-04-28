Книжный сервис «ЛитРес» снял с продажи книги украинского журналиста Гордона

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Книжный сервис «ЛитРес» снял с продажи книги украинского журналиста Дмитрия Гордона*. На платформе были представлены цифровые версии книг.
Книжный сервис «ЛитРес» снял с продажи книги украинского журналиста Гордона
  • Gettyimages.ru

«Дмитрий Гордон был включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. На этом основании было принято решение о снятии его книг с продажи», — сказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать оценку содержанию книг украинского журналиста Гордона.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022.

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