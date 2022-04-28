В ДНР сообщили об эвакуации за сутки 626 человек из Мариуполя в Безыменное
- AP
«За минувшие сутки... из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 626 человек, включая 93 ребёнка», — говорится в сообщении в Telegram.
В штабе подчеркнули, что с 5 марта в населённый пункт Безыменное эвакуировали более 24,7 тыс. человек.
26 апреля в Минобороны России заявили, что за сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 10 715 человек, 1723 из них — дети.