В ДНР сообщили об эвакуации за сутки 626 человек из Мариуполя в Безыменное

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации 626 человек из Мариуполя в село Безыменное Донецкой Народной Республики за сутки.

«За минувшие сутки... из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 626 человек, включая 93 ребёнка», — говорится в сообщении в Telegram.

В штабе подчеркнули, что с 5 марта в населённый пункт Безыменное эвакуировали более 24,7 тыс. человек.

26 апреля в Минобороны России заявили, что за сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 10 715 человек, 1723 из них — дети.