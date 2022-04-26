Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 10 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины
- globallookpress.com
- © V Ictor/XinHua
«Без какого-либо участия украинской стороны из опасных районов Украины в Россию эвакуированы 10 715 человек, из них 1723 ребёнка», — рассказал он.
Всего с начала военной спецоперации на Украине эвакуированы 985 949 человек, включая 178 814 детей.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что киевские власти препятствуют эвакуации мирных жителей с Украины в Россию.
25 апреля украинские власти снова сорвали эвакуацию с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.