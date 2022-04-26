Минобороны России: за сутки эвакуированы свыше 10 тысяч человек из ДНР, ЛНР и с Украины

За минувшие сутки из Донецкой и Луганской народных республик и опасных районов Украины эвакуированы в Россию 10 715 человек, 1723 из них — дети. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Без какого-либо участия украинской стороны из опасных районов Украины в Россию эвакуированы 10 715 человек, из них 1723 ребёнка», — рассказал он.

Всего с начала военной спецоперации на Украине эвакуированы 985 949 человек, включая 178 814 детей.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что киевские власти препятствуют эвакуации мирных жителей с Украины в Россию.

25 апреля украинские власти снова сорвали эвакуацию с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.