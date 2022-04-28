СК России возбудил почти 800 уголовных дел против украинских силовиков

За время работы Следственного комитета России по фактам преступлений, совершённых украинскими силовиками против мирного населения Донбасса и российских военнослужащих, возбуждено 776 уголовных дел. Из них 96 дел возбуждено военными следственными органами.

Как сообщает СК России, в ходе расследования преступлений украинских силовиков против жителей Донбасса установлены более 280 фигурантов. Только с 20 по 27 апреля были идентифицированы десять лиц, причастных к атакам на гражданское население.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела, связанного с обстрелами 27 и 28 февраля 2022 года города Счастье (ЛНР), были опрошены почти 1900 пострадавших, в том числе 16 детей.

Всего потерпевшими признаны более 5600 мирных граждан, среди которых 56 детей.

Пострадавшие подготовили иски на общую сумму 1 млрд 700 млн рублей.

В ходе сбора улик и доказательств следователи допросили свыше 2500 военнослужащих ВСУ и сотрудников других силовых ведомств, попавших в плен.

В настоящий момент в ЛНР и ДНР продолжают работу свыше 300 военных следователей. Они получают необходимую поддержку и содействие от Министерства обороны России и правоохранительных органов Донбасса.

Ранее в СК России сообщали, что на Украине создано не менее 16 формирований с наёмниками из более чем 50 стран.