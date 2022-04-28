Российские силовики в Херсоне получили архив прокуратуры Украины

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Российские силовики в Херсоне получили архив «виртуальной» прокуратуры Украины по Крыму и Севастополю, сообщает РИА Новости.

«После перехода Крыма под юрисдикцию Российской Федерации Украина не ликвидировала работавшие в Крыму органы силовых ведомств, а передислоцировала их в Херсон. Из Херсона украинские силовики за государственный счет имитировали свою деятельность уже в виртуальном правовом поле бывшей территории Украины», — заявил сотрудник российских силовых структур.

Отмечается, что в ходе изучения архива выявлен факт заведения властями Украины уголовных дел в отношении российских судей и прокуроров.

Ранее в Херсоне российские силовые ведомства получили доступ к документам Службы безопасности Украины (СБУ) под грифом «совершенно секретно».

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