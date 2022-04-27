Минобороны России: украинские войска используют медобъекты в качестве опорных пунктов

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Украинские войска используют медобъекты в качестве опорных пунктов и размещают на их территории тяжёлые вооружения. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: украинские войска используют медобъекты в качестве опорных пунктов
  • РИА Новости

«Украинские вооружённые формирования продолжают использовать объекты медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжёлого вооружения», — сказал он в ходе брифинга.

Отмечается, что в том числе в Запорожье в городской больнице на улице Победы размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории расположены бронетехника и огневые позиции артиллерии.

Также он заявил, что в городе Константиновке в городской больнице оборудовали госпиталь для украинских военных. По его словам, «при этом всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения».

Мизинцев добавил, что подобные факты, несмотря на неоднократные заявления российской стороны, остаются без внимания ВОЗ.

Ранее в Минобороны заявили, что российская авиация уничтожила украинский комплекс противоракетной обороны С-300 в районе населённого пункта Николаевка и более 210 националистов.

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