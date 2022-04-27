ВКС России высокоточными ракетами поразили 17 военных объектов Украины

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Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 17 военных объектов Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
ВКС России высокоточными ракетами поразили 17 военных объектов Украины
  • РИА Новости

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 17 военным объектам Украины», — сообщил он в ходе брифинга.

По его словам, в том числе уничтожено два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, Конашенков сообщил, что авиация ВКС России поразила ещё 38 военных объектов Украины, включая комплекс С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великой Камышевахи.

По информации Минобороны, были уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей.

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