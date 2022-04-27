ВКС России высокоточными ракетами поразили 17 военных объектов Украины

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили 17 военных объектов Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 17 военным объектам Украины», — сообщил он в ходе брифинга.

По его словам, в том числе уничтожено два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, Конашенков сообщил, что авиация ВКС России поразила ещё 38 военных объектов Украины, включая комплекс С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великой Камышевахи.

По информации Минобороны, были уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей.