ВКС России высокоточными ракетами поразили 17 военных объектов Украины
- РИА Новости
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 17 военным объектам Украины», — сообщил он в ходе брифинга.
По его словам, в том числе уничтожено два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
Кроме того, Конашенков сообщил, что авиация ВКС России поразила ещё 38 военных объектов Украины, включая комплекс С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великой Камышевахи.
По информации Минобороны, были уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей.