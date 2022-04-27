Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт в Харьковской области

Российские средства ПВО сбили в Харьковской области украинский вертолёт Ми-24, сообщили в Минобороны России.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасской Лозовой Харьковской области сбит вертолёт Ми-24 украинских воздушных сил», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в окрестностях населённых пунктов Пески-Радьковские и Борщёвка уничтожили два украинских БПЛА.

Российская авиация также уничтожила украинский комплекс противоракетной обороны С-300 в районе населённого пункта Николаевка и более 210 националистов.