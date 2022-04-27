В институте стран СНГ назвали пропагандой угрозы Арестовича захватить Приднестровье

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Заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин назвал пропагандистскими слова советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что Украина может помочь Молдавии взять под контроль Приднестровье.
В институте стран СНГ назвали пропагандой угрозы Арестовича захватить Приднестровье
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«В отличие от Арестовича, президент Молдавии, хоть и человек прозападный, но достаточно разумный. Она уже высказала свое мнение, что она не хотела бы, чтобы Молдавия была вовлечена в конфликт на Украине в той или иной форме. Поэтому я думаю, что это очередное пропагандистское заявление Арестовича, не более того», — сказал Жарихин РИА Новости.

Ранее глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал необоснованным заявление президента Молдавии Майи Санду о связи взрывов в Приднестровье с «противостоянием сил» внутри республики.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

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