МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с украинской стороны в направлении села Колбасна
- AP
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Информация на 10:00. Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины. Утром 27 апреля, в 08:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы», — говорится в заявлении.
Отмечается, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.
Ранее СМИ сообщали, что в районе складов возле села Колбасна непризнанной Приднестровской Молдавской республики произошла стрельба.