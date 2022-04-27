МВД Приднестровья подтвердило стрельбу с украинской стороны в направлении села Колбасна

В МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики заявили, что стрельба, которая была слышна в районе села Колбасна, велась с украинской стороны.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Информация на 10:00. Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены с Украины. Утром 27 апреля, в 08:45, с украинской стороны в направлении приднестровского населённого пункта Колбасна были произведены выстрелы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее СМИ сообщали, что в районе складов возле села Колбасна непризнанной Приднестровской Молдавской республики произошла стрельба.