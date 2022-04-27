Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и тактическую ракету «Точка-У»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российскими средствами ПВО сбиты 18 украинских беспилотников и тактическая ракета «Точка-У».

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка, в том числе два БПЛА Bayraktar TB2 в районе населённых пунктов Колесниковка и Красный Лиман», — сказал он.

Конашенков также добавил, что над населённым пунктом Иличанка российскими ПВО была сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».

Ранее сообщалось, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России за последние сутки ликвидировали два украинских ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У».