Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и тактическую ракету «Точка-У»

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российскими средствами ПВО сбиты 18 украинских беспилотников и тактическая ракета «Точка-У».
Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и тактическую ракету «Точка-У»
  • РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка, в том числе два БПЛА Bayraktar TB2 в районе населённых пунктов Колесниковка и Красный Лиман», — сказал он.

Конашенков также добавил, что над населённым пунктом Иличанка российскими ПВО была сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».

Ранее сообщалось, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России за последние сутки ликвидировали два украинских ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить