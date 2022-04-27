СК возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Литве

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Литве.
СК возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Литве
  • © Пресс-служба СК РФ

«Главным следственным управлением СК России по факту очередного повреждения памятника советским воинам в Литовской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК (повреждение воинских памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвящённых лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны)», — сообщается на официальном сайте ведомства.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники нанесли краску на памятник в месте захоронения советских воинов.

Личности причастных к преступлению устанавливаются, их поступку будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование по факту осквернения памятника на братском воинском захоронении в Латвии.

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