В Молдавии заявили, что полиция не будет 9 мая снимать георгиевские ленты с груди граждан

Полиция Молдавии в День Победы не будет «ходить и снимать георгиевские ленты с груди» у граждан, но будет «объяснять им», что это запрещено, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире N4.

«Полиция не будет ходить, снимать ленты с груди, она будет вести себя очень цивилизованно. Мы говорили с полицией, что нам нужно обсуждать ситуацию с гражданами, объяснять им, потому что мы цивилизованное общество. Конечно, мы не сможем сразу же, в первый год, получить желаемый результат», — сказал спикер парламента.

Он также призвал граждан не совершать «провокаций».

«9 Мая — важный день, нужно сходить на мемориал, на кладбище, почтить память, но не надо пытаться устраивать провокации», — цитирует Гросу РИА Новости.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом.

Полиция Молдавии предупредила, что будет наказывать всех граждан за ношение георгиевских ленточек как в День Победы, так и в любое другое время.

В МИД России назвали такое решение властей Молдавии предательством.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала молдавские власти отказаться от конфронтационной риторики, иначе последует болезненный ответ.