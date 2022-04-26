В ООН заявили, что Россия согласилась привлечь ООН и МККК к эвакуации мирных с «Азовстали»

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент России Владимир Путин согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в эвакуации мирных граждан с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

«Президент (России Владимир Путин. — RT) в принципе согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе», — цитирует Дюжаррика РИА Новости.

По его словам, дальнейшие дискуссии по этому вопросу проведут Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и российское Министерство обороны.

Ранее Путин в ходе переговоров с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.

Как сообщили в Минобороны России, все остатки украинских боевиков «Азова» вместе с иностранными наёмниками из США и Европы на территории «Азовстали» надёжно заблокированы.