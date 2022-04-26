Путин: Россия может показать ООН и МККК условия содержания украинских пленных

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Россия может показать представителям ООН и МККК условия, в которых содержатся украинские военнопленные, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Путин: Россия может показать ООН и МККК условия содержания украинских пленных
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

«Если есть желание посмотреть представителям Красного Креста, представителям Организации Объединённых Наций, как они содержатся, где, как оказывается помощь раненым — пожалуйста, мы готовы это предоставить», — сказал глава российского государства.

Также на встрече с Генсеком президент сравнил украинских военных, удерживающих гражданских лиц на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, с террористами.

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