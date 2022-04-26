Минобороны: ракетные войска и артиллерия России за сутки выполнили 100 огневых задач

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Ракетные войска и артиллерия России за сутки выполнили 100 огневых задач. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: ракетные войска и артиллерия России за сутки выполнили 100 огневых задач
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 100 огневых задач», — заявил Конашенков.

В частности, были поражены пять пунктов управления украинскими войсками, 81 район сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также восемь артиллерийских батарей.

В районе населённого пункта Березовка были уничтожены две установки реактивной системы залпового огня, в районе населённого пункта Комар — зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». 

Также российскими средствами ПВО были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что ВС России в течение дня высокоточными ракетами поразили четыре украинских склада вооружений в районе Славянска и Дружковки.

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