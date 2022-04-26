Мэр Киева Кличко предложил переименовать Арку дружбы народов

Мэр Киева Виталий Кличко предложил переименовать Арку дружбы народов в Арку свободы украинского народа.

«Арку же из титановых листов переименуем. Старые символы приобретают новое значение! И подсветим её цветами украинского флага. Я подписал и подам проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании. О переименовании Арки (дружбы народов. — RT) в Арку свободы украинского народа», — написал Кличко в Telegram.

По его словам, в Киеве планируют демонтировать ещё около 60 памятников, барельефов и знаков, связанных с Россией и СССР.

Ранее стало известно, что Национальная галерея в Лондоне переименовала полотно «Русские танцовщицы» французского художника Эдгара Дега, теперь оно называется «Украинские танцовщицы».